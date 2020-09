Leos da Figueira recolheram roupa, brinquedos e calçado com nova iniciativa nacional

No passado mês de Setembro Leo Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego promoveu uma recolha solidária de roupa, brinquedos e calçado. Esta actividade decorreu no âmbito da iniciativa nacional “Nem todos os heróis usam capa, por vezes precisam apenas de um casaco!”, em parceria com os Leo Clubes de Fafe e Covilhã, e teve o objectivo de apoiar instituições, famílias e cidadãos em situação de fragilidade socio-económica.

Os bens angariados perfizeram o total de 15 caixotes e sacos de roupa de mulher, 4 de roupa de homem, 5 de roupa de criança, 6 de calçado de adulto e criança, e 7 de brinquedos e livros didácticos. Todas as roupas, calçado e brinquedos foram doados por vários cidadãos na comunidade, que após selecção e triagem, mediante todas as precauções sanitárias, foram entregues a diversas famílias em situação de carência económica, à Associação Fernão Mendes Pinto, ao Centro Social da Cova-Gala, ao Centro de Acolhimento Temporário da APPACDM e à Comissão Social à Junta de Freguesia de Tavarede.

O Leo Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego tem vindo a realizar iniciativas com vista à criação de impacto social positivo na comunidade desde 2012, e pertence à Associação Distrito Múltiplo Leo 115 – Leos de Portugal, que estão inseridos no Programa Internacional de Leo Clubes da Associação Internacional de Lion Clubes – a maior ONG de serviços comunitários do mundo segundo a ONU. O Programa Internacional de Leo Clubes são um movimento internacional de voluntariado jovem, cujos objectivos se baseiam no desenvolvimento de competências nos jovens através da prática de voluntariado, serviço à comunidade e sensibilização social.