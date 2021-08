Leo Clube da Figueira da Foz recolhe material escolar

Durante o mês de Setembro, o Leo Clube da Figueira da Foz – Foz do Mondego irá promover uma recolha de material escolar, desde o ensino primário até ao ensino secundário. Esta recolha de material escolar será realizada até ao dia 6 de Setembro, para possibilitar a entrega antes do início do próximo ano lectivo.

O projecto consiste no apadrinhamento de kits de material escolar para crianças apoiadas pelo Centro de Acolhimento Temporário da APPACDM e do projecto “Sorrisos Solidários” da Figueira da Foz. Para o apadrinhamento de um kit poderá ser realizado um donativo monetário ou a entrega do mesmo num ponto de entrega ou junto dos nossos voluntários.

Para mais informações sobre os kits ou sobre o procedimento para o envio do

donativo, basta enviar mensagem para a página dos Leos ou para o email:

leoclubeff.fozdomondego@gmail.com