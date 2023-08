Entre os dias 18 e 20 de Agosto, a Junta de Freguesia de Lavos vai realizar uma feira medieval com diferentes espectáculos, cortejos e convívios nas típicas tabernas.

Na quinta-feira, dia 17, será realizada uma sessão solene, pelas 21h30, com actuação musical e entrega de reconhecimentos de mérito. A feira abrirá no dia seguinte, pelas 19h30, podendo-se contar com diversas fontes de entretenimento no decorrer deste evento, como tiro ao arco, batalha campal e exibição de aves e reptéis.