Julho com temperaturas acima do normal

O início de Julho vai ser marcado com um aumento de temperatura gradual e redução da intensidade de vento, com previsão de temperaturas semanais acima dos valores habitualmente registados, de acordo com a informação prestada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo o IPMA, está previsto que o mês de Julho alcance temperaturas médias semanais acima do normal em todo o país e, adicionalmente, níveis abaixo do normal da precipitação total, possibilitando que “pontualmente a temperatura possa ultrapassar 40ºC em alguns locais”, em especial nas regiões do Alentejo e Vale do Tejo.

Na Figueira da Foz, em contraste com as condições climatéricas tropicais deste passado fim-de-semana, avizinha-se uma semana com extrema seca, registando-se um aumento gradual de temperatura, mais acentuado a partir de quinta-feira, sendo que são previstas temperaturas máximas de 34ºC.

“Esta situação deve-se ao surgimento de um fluxo de leste sobre o continente, num padrão meteorológico de bloqueio e que se prevê que persista, pelo menos, na primeira dezena do mês, resultando em anomalias de temperaturas até 5.ºC em relação aos valores normais”, explica o IPMA.