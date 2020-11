José Coelho Jordão: obra recordada na Internet

Nascido no Alqueidão em 1923, no dia 13 de Novembro, José Coelho Jordão foi o presidente da Câmara da Figueira (entre 1961 e 1970) que esteve envolvido em projectos como o Vale das Abadias, Biblioteca e Museu municipais, Vale do Galante, Bairro do Cruzeiro, entre outras obras. Agora, em digital, está o trabalho “Figueira dos anos 1960 – Vida autárquica de José Coelho Jordão” no seguinte podcast: