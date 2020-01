Jody Rato é o novo comandante dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz

Jody Fernandes Rato, oficial bombeiro de 1ª, vai suceder no comando do quadro activo dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) ao comandante João Moreira que, a seu pedido, irá passar ao Quadro de Honra da Corporação.

O novo comandante tem 42 anos e é bombeiro desde 1989, tendo dedicado grande parte da sua vida aos bombeiros. Iniciou a sua carreira no Corpo de Bombeiros Voluntários de Condeixa-a-Nova, assumindo vários desafios profissionais ao serviço do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Escola Nacional de Bombeiros (ENB), incluindo uma missão Internacional em 2006. Exerceu os cargos de Adjunto de Comando em Condeixa-a-Nova e de Comandante no Corpo dos Bombeiros Voluntários de Góis.

João Moreira, de 46 anos, é ainda comandante da corporação da Figueira da Foz, posição que exerceu durante 15 anos, até à tomada de posse do novo comandante. Esta sessão tem data marcada para dia 15 de Fevereiro, Sábado, pelas 18h, em que João Moreira será agraciado com a Medalha de Quadro de Honra da Liga dos Bombeiros Portugueses e ocorrerá a “passagem de testemunho” para o novo comandante.