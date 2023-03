João de Barros em destaque na fase distrital do Mega Sprinter

Foi ontem realizado Campeonato Distrital de Mega Sprinter, no Estádio Municipal de Tábua, onde participaram alunos dos vários escalões etários de Infantis A e B e iniciados. A comitiva da Escola Básica João de Barros destacou-se nesta competição com sete lugares no pódio e dois apuramentos para o Campeonato Nacional.