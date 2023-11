Jimmy P apresenta “Natal Urbano” na Figueira da Foz

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) apresenta, no próximo sábado (2 de Dezembro), pelas 21h30, o concerto natalício “Natal Urbano”, da autoria do cantor Jimmy P e com a participação do coro Pequenas Vozes da Figueira da Foz.

