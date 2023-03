Irreversível: série de Bruno Gascon para a RTP em rodagem na Figueira

“Irreversível” é o novo projecto de ficção nacional da RTP, uma obra original criada pelo realizador e argumentista Bruno Gascon. Filmada inteiramente na Figueira da Foz, a série encontra-se na fase final de gravações, segundo apurámos junto da produtora Caracol Filmes.

“Quando um homicídio acontece numa pequena cidade costeira, um inspector e uma psicóloga acabam por se envolver na investigação do caso. O que vão descobrir vai colocar a descoberto intrincados segredos que envolvem toda a comunidade. A partir do momento em que são revelados tudo se torna irreversível”, segundo respigo do argumento da série.

No elenco de “Irreversível” estão nomes como Margarida Vila-Nova, Rafael Morais, Laura Dutra, Soraia Chaves, Ana Cristina Oliveira, Pedro Laginha, Paula Magalhães, entre outros.