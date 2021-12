O inverno começa às 15h59 de terça-feira com chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoada, e com temperaturas máximas a variar entre os 10 e os 20 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Figueira da Foz está prevista precipitação elevada até ao final do dia de hoje, sendo que estas condições atmosféricas se irão manter até ao final da semana.