O Instituto Tecnológico e Profissional (INTEP) e a Escola Profissional da Figueira da Foz (EPFF) destacaram-se no ranking de cursos profissionais de 2021, com a INTEP a alcançar a posição de 1.º classificado no concelho da Figueira e no Distrito de Coimbra, culminando na 21.ª posição a nível nacional.

A EPFF não ficou muito atrás, com a classificação de 2.ª posição no concelho da Figueira da Foz, 4.ª posição no distrito de Coimbra e 39.ª posição a nível nacional.