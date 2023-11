ICNF interveio em 235 hectares de mata nacional

O Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) anunciou ontem a conclusão de uma intervenção em 235 hectares na Mata Nacional do Prazo de Santa Marinha, na Figueira da Foz.

A intervenção abrangeu 56% daquela mata, no âmbito de dois projectos que representaram um investimento global de 164 mil euros.

No primeiro, as operações abrangeram uma área total de 159 hectares com abate e eliminação de árvores afectadas, corte e destroçamento de matos e invasoras lenhosas, e ainda, adensamento com diversas espécies de plantas folhosas e resinosas em cerca de 17 hectares.

Este projecto decorreu no âmbito das acções de recuperação de matas públicas afectadas pela passagem do furacão “Leslie”, com o apoio do PDR2020.

O segundo incidiu sobre uma superfície total de 59 hectares, com operações de controlo de invasoras lenhosas e controlo da vegetação arbustiva, com financiamento ICNF.