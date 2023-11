Hotel Mercure faz agora parte do Grupo Vila Galé

Foi ontem realizado o processo de troca de operador do Hotel Mercure Figueira da Foz que, a partir deste mês, passa do Grupo CBRE para cargo do Grupo Vila Galé. Com esta troca, o antigo Grande Hotel da Figueira, inaugurado em 1953, passa a fazer parte da marca Vila Galé Collection.

Duarte Morais Santos, Head of Hotels da CBRE, elogiou o Hotel Mercure adicionando que este “é uma referência na indústria hoteleira pela sua história e localização, permitindo aos seus hóspedes usufruírem de várias comodidades e estarem perto da praia. Este negócio reforça o dinamismo do sector hoteleiro nomeadamente dos operadores locais. Este é mais um processo importante para adicionar ao portefólio de serviços de hospitality da CBRE. ”

O Hotel de quatro estrelas dispõe de 102 quartos, com dimensões entre os 18 e os 48 metros quadrados, com várias comodidades como um restaurante, um bar-cafetaria, um rooftop com 500 metros quadrados e uma sala de reuniões com capacidade para sentar cerca de 100 pessoas.