Hospital promove curso com cirurgia ao vivo

O Hospital Distrital da Figueira da Foz (HDFF) vai promover o curso “A Par e Passo –

cirurgia ao vivo – casos complexos Pé e Tornozelo”, a decorrer durante os dias de hoje e amanhã, destinado aos especialistas e internos com interesse na patologia do pé e tornozelo.

Esta iniciativa, que conta com o patrocínio científico da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, consiste na realização de palestras teórico-práticas, que serão depois avaliadas, e num momento de observação cirúrgica com transmissão de vídeo em directo do bloco operatório do HDFF.