Hospitais de Coimbra apelam aos doentes para recorrerem à Linha Saúde 24

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) apelou à população que siga as recomendações da Direcção-Geral da Saúde para as temperaturas frias e utilize a Linha Saúde 24 antes de recorrer aos serviços de urgência.

​​​​​​​Em nota enviada à agência Lusa, a administração do CHUC salienta que “a alta prevalência de episódios de serviços de urgência inadequados diminui a satisfação do doente e reduz a qualidade do atendimento com tempos de espera e diagnósticos ou tratamentos tardios, e afecta negativamente os profissionais de saúde”.