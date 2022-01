Hoje há mais fogo de artifício

O programa de animação de fim de ano na Figueira foi reduzido, com alguns eventos cancelados devido à pandemia, focando-se o município no espectáculo pirotécnico nas freguesias e não apenas no centro da cidade.

Hoje, dia 1 de Janeiro – Dia Mundial da Paz – , às 23 horas, realizar-se-á um novo espectáculo pirotécnico, em três pontos da Praia da Claridade na Figueira da Foz, pelas 23 horas.

A Câmara Municipal, à semelhança de ontem, apela para que se cumpram com todas as normas de segurança e de protecção emanadas pela Direcção-Geral de Saúde, nomeadamente evitando ajuntamentos.