HDFF é um dos finalistas à bolsa “Capital Humano em Saúde”

O Hospital Distrital da Figueira da Foz apresentou uma candidatura à bolsa “Capital Humano em Saúde” com o projecto “Investir na Valorização do Capital Humano no HDFF, EPE – Formação, Investigação e Desenvolvimento”, que foi um dos 12 projectos seleccionados para passar à fase seguinte da iniciativa.

Ao alcançar a fase dos finalistas, a equipa envolvida no projecto irá participar no Bootcamp

preparatório que terá lugar nos dias 2 e 3 de Março, em Lisboa.

A bolsa “Capital Humano em Saúde”, é uma iniciativa da Associação Portuguesa de

Administradores Hospitalares, com o objectivo de estimular a mudança nas

instituições de saúde do SNS, reconhecendo a necessidade de potenciar o capital humano,

dotando os seus profissionais das competências necessárias para que promovam uma

mudança positiva nas suas realidades.