Granfondo hoje, clássica da Figueira amanhã

A Figueira Champions Classic, clássica internacional e inédita em Portugal, vai amanhã para a estrada com a sua 1.ª edição, sendo que hoje será realizada uma prova não competitiva de abertura (Granfondo – Figueira Champions Day), com partida junto à Torre do Relógio, pelas 10h30.

Antes da partida da prova de hoje, os participantes vão-se reunir logo pela manhã na concentração do Parque das Gaivotas, em preparação para o trajecto que terá o mesmo percurso que foi definido para a clássica, mas com distâncias diferentes, passando pelas 14 freguesias do concelho.