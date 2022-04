Ginásio registou mais de 1200 atletas na passada época desportiva

Finalizado o apuramento estatístico da época desportiva de 2020-21, o Ginásio Clube Figueirense contabilizou 1203 praticantes desportivos, dos quais 764 masculinos e 439 femininos.

Um aumento de duas centenas relativamente à época imediatamente anterior, mas ainda longe dos 1429 registados em 2018-19, última época não atingida pelas consequências da pandemia. Mas segundo dados provisórios já apurados, é possível determinar que os números da época corrente (2021-22) ultrapasse os da época de 2018-19.

As conclusões destes estudos, iniciados pelo Gabinete de Comunicação e Imagem em 2007, encontram-se acessíveis na página oficial do Clube – www.ginasiofigueirense.pt – e correspondem a oito quadros de estatística publicados no Relatório da Direcção do ano de 2021.