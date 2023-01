No sábado passado foi realizada a 3.ª prova de remo que se inscreve no Torneio 1.ªs Remadas e Remo Jovem 2022/2023 da Associação de Remo da Beira Litoral. Este evento desportivo ocorreu no Pavilhão do Galitos, em Aveiro.

Entre os seis clubes que participaram, as duas equipas figueirenses destacaram-se com algumas posições no pódio, numa competição em que os atletas foram testados pela sua resistência física, numa prova de duatlo, ao percorrer distâncias em ergómetro e a correr.