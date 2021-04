Funeral de Jorge Coelho sai de Lisboa no sábado

Ao que O Figueirense apurou, o cortejo fúnebre do antigo ministro, cumprindo as regras obrigatórias impostas pela pandemia, sairá de Lisboa, da Basílica da Estrela, no sábado, após missa de corpo presente marcada para as 8h30, em direcção a Santiago de Cassurrães (Mangualde), sua terra natal.

Amanhã, sexta-feira, a partir das 19 horas, o corpo já estará, em câmara ardente, naquele templo da capital.

Para o figueirense Luís Parreirão, que foi seu secretário de Estado, “é muito difícil ver partir, de forma repentina e inesperada, um amigo de tantas décadas. Em conjunto, vivemos momentos felizes de realização política, pessoal e profissional e, também, alguns momentos de tristeza.

Criámos uma relação de confiança e cumplicidade que nos permitia entendermo-nos quase sem falarmos. A partida do Jorge deixa um vazio que não se preencherá nunca. A circunstância de os seus últimos momentos terem ocorrido na minha cidade, choca-me particularmente e, sei-o, instalar-se-á na minha memória para sempre”.

O socialista Jorge Coelho morreu ontem numa casa no centro da cidade da Figueira da Foz, cidade para a qual vinha em criança com a família e da qual muito gostava.