Foz Resgate abre inscrições para curso de nadador-salvador

A Câmara Municipal de Cantanhede anunciou que estão abertas, até ao dia 11 de Abril, as inscrições para o curso de nadador-salvador, que se vai realizar a partir de 18 de Abril em horário pós-laboral.

A iniciativa é promovida pelo serviço municipal de Protecção Civil do município de Cantanhede em parceria com o município da Figueira da Foz, através da sua escola de formação “FOZ RESGATE”.

“Sob orientação do formador Valdemar Santos, a actividade tem como principal objectivo contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos e competências, dotando os formandos para o desempenho das suas funções de forma profissional”, acrescentou a autarquia.

As inscrições devem ser feitas no ‘site’ da Câmara Municipal da Figueira da Foz, na secção “destaques”.

Com a duração de 150 horas e com o número mínimo de 16 formandos, a acção formativa tem um custo de 180 euros, valor que inclui taxas das provas de admissão, seguro de acidentes, manual e também a inscrição para exame final no Instituto de Socorros a Náufragos.