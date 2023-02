Foz Plaza vai exibir filme de comédia “Quem matou Laura Paula” com actores amadores

A comédia “Quem matou Laura Paula”, interpretada maioritariamente por actores amadores e rodada em Trás-os-Montes, Douro e Beira Alta, estreia-se a 2 de Março em oito salas de cinema NOS, foi hoje anunciado.

O filme foi rodado em Trás-os-Montes, Alto Douro e Beira Alta e é uma comédia de ficção sobre a investigação do ex-agente da PSP, agora na reforma, o senhor Tó Manel, sobre a freira Laura Paula que aparece misteriosamente morta no fundo de uma ravina, com um cabo de cebolas enrolado no pescoço.

A produção portuguesa poderá ser vista nos cinemas Alvaláxia, em Lisboa, Glicínias, em Aveiro, Braga, Alma Coimbra, Parque Nascente, em Rio Tinto, Palácio do Gelo, em Viseu, Nosso Shopping, em Vila Real, e Foz Plaza, na Figueira da Foz.