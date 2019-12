Foz do Mondego Rádio faz hoje anos

No dia 5 de Dezembro de 1985, com estúdios improvisados no Posto de Turismo de Buarcos, nasceu o Clube de Rádio da Figueira da Foz, e mesmo sem condições técnicas passa a emitir regularmente das 21 às 24 horas, em 106 MHZ. Foram fundadores da estação José Aroso Francisco, Rui Pedro, Manuel Adelino Pinto e Alexandre Coelho.

A emissão abria com a ‘Canção da Figueira’, um tema composto por Carlos Nóbrega e Sousa e letra de António de Sousa Freitas, na voz da cantora Maria Clara; e encerrava com a Marcha do Vapor, o hino da Figueira da Foz, um trecho musical assinado por Manuel Dias Soares com letra de António Pereira Correia, também na voz da mesma cantora.

A Câmara Municipal da Figueira da Foz, então presidida por Aguiar de Carvalho, apoiava o projecto que apenas anos depois foi legalizado.