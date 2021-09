Figueirense galardoada pela Federação Internacional de Basquetebol

O Ginásio congratula-se com a distinção conferida pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) a Inês Antunes, que participou em Genebra (Suíça) na mais recente edição do Curso do Projecto TIME OUT2.0, promovido por aquela Federação, sendo a melhor classificada no Programa SWISH, com tema no fomento da integridade nas diversas competições.

Inês Antunes, actual responsável pelas competições femininas da Federação Portuguesa, é filha do conhecido dirigente ginasista Carlos Guedelha e iniciou-se desportivamente no Ginásio, tendo depois praticado Basquetebol no Sporting Figueirense e Grupo Caras Direitas.