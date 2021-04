Figueira vai desconfinar juntamente com a maior parte dos concelhos nacionais

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou hoje que há condições para “dar o passo em frente” para a próxima etapa do desconfinamento devido à pandemia. O concelho da Figueira da Foz apresentou resultados de significante recuperação, fazendo com que o município possa finalmente avançar para a última fase do desconfinamento.

Este novo regime de estado de calamidade entrará em vigor a partir do próximo sábado (dia 1 de Maio), no qual será permitido o funcionamento de restaurantes, cafés e pastelarias, com um máximo de 6 pessoas no interior ou 10 em esplanadas, com horário até às 22h30. Voltarão a ser permitidas todas as modalidades desportivas assim como a actividade física ao ar livre e ginásios.

Na área da cultura, os cinemas, teatros, auditórios, salas de espectáculos voltam a poder exercer actividade. Lojas de cidadão podem voltar a abrir com atendimento presencial por marcação e todas as lojas e centros comerciais voltarão a funcionar. Voltarão a existir grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação. Os casamentos e baptizados poderão ter até 50% de lotação.