O município da Figueira da Foz encontra-se hoje a receber a exposição e desfile de viaturas no 1ª evento que celebra os 20 anos do Alfa Romeo Clube de Portugal.

O evento conta com cerca de 70 participantes e 30 viaturas, marcando o início dos eventos que vão, no decorrer do ano, assinalar o vigésimo aniversário do Alfa Romeo Clube de Portugal.