Figueira recebe 1ª etapa do Circuito Nacional de Bodyboard

Nos dias 10 e 11 de Abril, a Figueira da Foz recebe a 1ª etapa do Circuito Nacional de Bodyboard Crédito Agrícola 2022 que integra mais três etapas a disputar em Matosinhos/ Porto (17 e 18 de Setembro), Nazaré (15 e 16 de Outubro) e Peniche (12 e 13 de Novembro).

Os melhores bodyboarders nacionais estão de volta à acção, agora com Manuel Centeno e Teresa Padrela a sucederem a Daniel Fonseca e Joana Schenker como portadores da lycra verde que distingue os Campeões Nacionais.

O evento conta com o apoio do Município da Figueira da Foz, da Caixa de Crédito

Agrícola e com a chancela da Federação Portuguesa de Surf (FPS).