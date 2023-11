Figueira recebe 17.º Festival Internacional de Xadrez

Com início assinalado a 4 de Novembro e com duração até dia 12 de Novembro, encontra-se a decorrer o 17.º Festival Internacional de Xadrez na Figueira da Foz, com sessão de encerramento no último dia do evento, pelas 16h30, no Sweet Atlantic Hotel & Spa.

O 17.º Festival Internacional de Xadrez é considerado pela organização o “maior festival internacional de xadrez de sempre” e, à semelhança de edições anteriores, o programa competitivo incluí o “Torneio Internacional Sabir Ali”, que este ano integra o Circuito FIDE, com a pontuação a contar para o apuramento do Torneio de Candidatos (Campeonato do Mundo).