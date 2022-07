Figueira já realiza enteroscopias por videocápsula

A valência de Gastroenterologia do Hospital Distrital da Figueira da Foz realizou no passado mês de Junho a primeira enteroscopia por videocápsula endoscópica, um exame que permite estudar o intestino delgado em toda a sua extensão.

Ao efectuar este exame, o Hospital da Figueira deixa de enviar os doentes para o Centro Hospital e Universitário de Coimbra e poderá perfilar-se também como centro de referenciação para outras instituições que não realizem este exame.

A coordenadora da valência, Gabriela Duque Pena, adianta que através da endoscopia digestiva alta é feito o acesso ao esófago, ao estômago e à parte inicial do intestino delgado e com a colonoscopia é analisado o intestino grosso e muitas vezes a parte final do intestino delgado. “Mas intestino delgado, como um todo, é de difícil acesso, daí a importância de utilizar a videocápsula”, salienta. O exame dura aproximadamente 8 horas, com o doente a ser sujeito previamente a uma preparação intestinal sumária, com alguns cuidados alimentares.

Para os doentes seguidos no Hospital, esta nova técnica traz outro conforto. “Até agora, os nossos doentes eram referenciados para Coimbra, mas a partir de agora damos uma resposta muito mais rápida, evitando as deslocações a um hospital central”, complementa Gabriela Duque Pena, referindo que neste momento, a valência tem cerca de 30 exames ao intestino delgado para realizar.

Com quatro especialistas na valência de Gastroenterologia, o objectivo passa por apostar no trabalho diferenciado. Gabriela Pena explica porquê: “esta é uma especialidade muito técnica e esse caminho da diferenciação tem que ser trilhado. É o nosso objectivo, efectuar mais técnicas para não ter que referenciar os doentes para outras instituições”.