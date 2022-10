Figueira da Foz recebe encontro europeu sobre a economia azul sustentável

Encontra-se a decorrer o Seminário Transnacional para Grupos de Acção Local (GAL) “Economia Azul Sustentável” na Incubadora Mar & Indústria, da Figueira da Foz, que conta com a apresentação dos projectos e produtos inovadores desenvolvidos pelo laboratório Marefoz, da Universidade de Coimbra, no âmbito da estratégia do UC MAR – Transferência de Conhecimento ao Serviço da Economia do Mar.

O evento é uma organização conjunta da FAMENET – Fisheries and Aquaculture Monitoring, Evaluation and Local Support Network, da ADELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, da Incubadora Mar & Indústria (Incubadora de Empresas da Figueira da Foz) e do Laboratório MAREFOZ.