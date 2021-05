Figueira da Foz recebe cerimónia nacional de entrega do Selo Protector Biénio

Amanhã, pelas 14h15, o Centro de Artes e Espectáculos vai acolher a Cerimónia Nacional de entrega do Selo Protector para o Biénio de 2020-21. O evento vai cobrir a entrega dos Selos Protectores a 25 entidades, vários momentos culturais e um debate “O Selo Protector como promotor da Cidadania e Participação”, e será transmitida em directo no canal de Youtube do Município.

O Selo Protector é um projecto da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), que visa reconhecer entidades que adoptam medidas para a prevenção dos maus-tratos nas crianças e jovens e que trabalham activamente para a promoção dos direitos humanos das crianças.

Cinco das 25 candidaturas aprovadas a nível nacional foram de entidades da área do Município da Figueira da Foz: Agrupamento de Escolas Figueira Mar; Agrupamento de Escolas Figueira Norte; Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho; Escola Profissional da Figueira da Foz; INTEP – Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz.