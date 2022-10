Figueira da Foz promove “Quinzena da Igualdade”

A Figueira da Foz vai promover, no próximo dia 26 de Outubro, duas acções de sensibilização que visam abordar a temática do Tráfico de Seres Humanos, no âmbito da Quinzena da Igualdade 2022 (17 a 31 de Outubro), este ano sob o mote nacional “Igualdade, inclusão e participação”.

A iniciativa terá duas acções de sensibilização pelas 10h30 e pelas 14 horas na próxima quarta-feira, sendo que uma será dirigida para o público vulnerável e outra para o público profissional das várias áreas de intervenção, com lugar no Paço de Tavarede e no Pequeno Auditório do Centro de Artes e Espectáculos, respectivamente.

Finalizando as actividades desse dia, entre as 16 e as 18 horas decorrerá, no Pequeno Auditório do CAE, a apresentação do livro “Lenocínio vs Prostituição”, a qual contará com a presença do autor, o Dr. João Ribeiro, mestre em criminologia, e com um painel de ilustres convidados.

Para participar nas actividades é necessária a inscrição prévia, até ao dia 25 de Outubro, através do link: https://forms.gle/NCcqn8jCDXvrAeT99