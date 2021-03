Figueira da Foz plantou mais de 12.000 árvores no último ano

O Município da Figueira da Foz procedeu, em 2020 e já em 2021, à plantação de um total de 12.277 árvores. As plantações decorreram de empreitadas, trabalhos executados pelos serviços municipais de espaços verdes e de acções concertadas com diversas entidades.

As freguesias da Zona Urbana beneficiaram de 9,58% do total das plantações (1,177 árvores), com o Parque Municipal de Campismo a receber a maior fatia, 734 novas árvores.

O maior número de árvores foi plantado na Costa de Lavos, Leirosa e Lagoa da Vela

(250, 1700 e 9150 respetivamente), num total de 11.100, que corresponde a

90,41% do total plantado.