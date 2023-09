Figueira da Foz junta-se às Jornadas Europeias do Património

Este fim-de-semana vai ser repleto de actividades culturais, dirigidas à comunidade escolar e público em geral, no âmbito da comemoração das Jornadas Europeias do Património de 2023 (JEP), das quais a Figueira da Foz está associada, com o mote “Património Vivo”.

Entre as 14 e as 17 horas de hoje, as Reservas do Museu Municipal Santos Rocha (MMSR) estarão abertas a visitas. Às 15 horas, o Auditório Madalena Biscaia Perdigão será palco da palestra “Da Serra ao mar – Um passeio pela Geologia Figueirense”, proferida pelo professor Fernando Carlos Lopes. De volta ao Museu, pelas 16h30, o artista plástico Vitor Costa promove uma visita comentada à exposição “Ser Consciência…30/1000 por uma vida”.

Amanhã, as actividades vão ter início pelas 10 horas, na Biblioteca do Jardim Municipal com uma oficina de rodilhas. Pelas 14 horas, Josefa Reis promove uma visita orientada à exposição “Ser Consciência…30/1000 por uma vida”, da qual é também curadora e, das 14 às 19 horas, no MMSR, o público poderá assistir à reprodução áudio sonora do teatro radiofónico «1001 noites», que resultou do projecto artístico “Um Colectivo” realizado em 2022 na Figueira da Foz, e que resgata do esquecimento a obra de mulheres portuguesas do século XX, esquecidas, apagadas, censuradas e torturadas.

No domingo, o folclore volta a andar nas ruas, a partir das 15 horas, passando pela Esplanada Silva Guimarães, coreto do Jardim Municipal e Largo da Beira Mar, com os ranchos: Os Cavadores de Tavarede; As Morenitas da Gândara e os Pauliteiros da Serra da Boa Viagem. Para encerrar as comemorações destas jornadas, pelas 15h30, na Biblioteca de Jardim, a Associação de Amizade e das Artes Galego Portuguesa promove a sessão de pintura Apalav´Arte.