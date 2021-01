Figueira da Foz cancela actividades programadas para o Carnaval de 2021

A Câmara da Figueira da Foz decidiu cancelar todas as iniciativas protocoladas em 2020 no âmbito do carnaval de 2021, por causa da pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

A decisão do município de cancelar as iniciativas previstas para o carnaval deste ano enquadra-se mas orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e na posição da Rede de Cidades de Carnaval da Região Centro, que o município integra.

As actividades previstas estavam organizadas, tendo em conta o cenário de combate à propagação da pandemia de covid-19, no entanto, a Câmara Municipal considera que é “um dever cívico de colaboração” no combate à pandemia.

Ainda assim, a Câmara Municipal da Figueira da Foz, assinala o Carnaval com “acções online”, nas redes sociais do Município e da Associação de Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz.

Num comunicado hoje divulgado, a autarquia promete fazer com que, logo que a situação sanitária permita, “a alegria, a energia e a folia, tão típicas do Carnaval” regressem ao concelho da Figueira da Foz.