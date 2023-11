Figueira da Foz assinalou o 120.º aniversário do Automóvel Club de Portugal

No sábado passado foi realizada uma prova automobilística em comemoração do 120.º aniversário do Automóvel Club de Portugal (ACP), numa reedição do Raid Figueira da Foz – Lisboa, prova que esteve na base da fundação do ACP, reunindo 43 automóveis, representativos das várias épocas do século XX, oito dos quais produzidos antes das primeiras guerras mundiais.

A partida teve lugar na Avenida do Brasil, junto ao Hotel Eurostars e contou com a presença do presidente do ACP, Carlos Barbosa, do vereador do desporto, Manuel Domingues e do presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Pedro Santana Lopes, que se manifestou muito honrado por a Figueira da Foz receber “esta prova que assinala esta efeméride tão significativa”.