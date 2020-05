Figueira da Foz a ter recolha selectiva de bio-resíduos

O município da Figueira da Foz submeteu recentemente a candidatura para a Implementação de Recolha Selectiva de Bio-resíduos, no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), cuja primeira fase do projecto se destina às freguesias de Buarcos/S.Julião, Tavarede, S.Pedro e Vila Verde.

A operação consiste na disponibilização de 340 contentores com capacidade de 1000 litros e de baldes de 10 litros por cada um dos alojamentos na área da operação, num total previsto de 23.838 baldes, a serem mantidos, conservados e limpos pelos utilizadores no interior das suas habitações. Posteriormente, são recolhidos e transportados por uma empresa da especialidade e entregues para valorização.

Todos os contentores de bio-resíduos de 1000 litros serão dotados de sistema de abertura com cartão de NFC (leitura por proximidade), de forma a potenciar a deposição sem contaminação, salvaguardando a segurança dos utilizadores e a qualidade dos resíduos recolhidos.

Está antecipado que o projecto tome o seu início a 1 Fevereiro de 2021, sendo implementado na sua íntegra até ao final desse mesmo ano.

O município conta ainda com uma campanha de comunicação e sensibilização junto da população, no âmbito da qual serão distribuídos folhetos informativos, os cartões NFC de acesso e os kits de adesão, bem como sessões de esclarecimento, sensibilização e divulgação em mupis e outdoors.