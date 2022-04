Figueira comemora Dia Internacional dos Monumentos e Sítios

A Câmara Municipal da Figueira da Foz vai comemorar, na segunda-feira, o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, subordinado ao tema “Clima e património”, informou a autarquia.

Na segunda-feira, vai ser realizada uma míni palestra intitulada “Uma ‘viagem no tempo’ pelo Forte de Santa Catarina”, às 15 horas, no Quartel da Imagem.

A palestra é seguida de uma visita guiada, pelas 16 horas, ao Forte de Santa Catarina, “um monumento datado do século XVII, que é hoje uma das imagens de marca da Figueira da Foz e que, com o passar dos anos, resultado da evolução natural da cidade, mas também das alterações climáticas, foi perdendo, gradualmente, a sua relação com o mar”.