A organização do RFM SOMNII anunciou esta tarde que decidiu adiar para 2022 a edição deste ano, por motivos de segurança.

Os bilhetes adquiridos para as datas de 2020 e 2021 continuam válidos para a edição do próximo ano, sendo que os reembolsos poderão ser solicitados nos 14 dias úteis após a data programada para 2021, ou seja, entre 9 e 28 de Julho de 2021. Até ao dia 30 de Junho, serão divulgadas as regras para o pedido de reembolso.