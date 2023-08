Fernandes Thomaz nasceu há 252 anos

Manoel Fernandes Thomaz, ilustre figueirense a quem se deve o movimento que deu lugar à revolução liberal de 1820, nasceu há 252 anos.

Foi no dia 31 de Julho de 1771 que, na Rua dos Tropeções (mais tarde Quebra-Costas e hoje 31 de Julho), nasceu o designado “Patriarca da Liberdade”.

Manoel Fernandes Thomaz está pintado no tecto da Assembleia da República, com réplica nos Paços do Concelho da Figueira da Foz. Os seus restos mortais (e os do seu filho Roque Joaquim Fernandes Thomaz) estão, desde 1988, na base da estátua que foi erguida pelo carinho dos seus conterrâneos e por subscrição popular.

Fica a efeméride.