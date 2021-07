Fátima Lopes apresenta o seu mais recente romance na Figueira da Foz

No dia 5 de Agosto, pelas 21 horas, o Auditório Municipal da Figueira da Foz vai receber uma sessão de apresentação do oitavo livro de Fátima Lopes, o romance “Encontrei o Amor onde menos esperava”.

A sessão contará com a presença da apresentadora televisiva com apresentação a cargo do presidente da Câmara Municipal, Carlos Monteiro.

A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala, de acordo com as directrizes da DGS (149 lugares, sendo dois para pessoas com mobilidade reduzida), e sujeita a apresentação de bilhete, que poderá ser levantado na bilheteira do Centro de Artes e Espectáculos e do Museu Municipal Santos Rocha.