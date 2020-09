Faleceu Rui Pedro Carvalho

Morreu Rui Pedro Carvalho, um dos fundadores da rádio da Figueira.

Natural de Coimbra, onde nasceu em 1950, foi um dos fundadores do Rádio Clube Foz do Mondego. Rui Pedro radica-se na Figueira da Foz em 1975 e aqui desenvolveu incontáveis actividades, quer profissionais quer de lazer. Exerceu a sua actividade profissional na área administrativa do Hospital Distrital da Figueira da Foz onde montou e foi responsável pelo funcionamento de alguns serviços.

A partir de 1985 foi também formador nas áreas de informática e de fotografia (actividade que ainda mantinha) tendo elaborado e ministrado cursos em diversas localidades da região centro do país.

Nos seus tempos livres esteve envolvido em algumas actividades do movimento cultural e associativo do concelho, destacando a sua participação como co-fundador da Rádio Foz do Mondego.