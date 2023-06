Exposição de pintura e escultura “Camiño de Cores desde Galícia” no CAE

No dia 3 de Junho, pelas 15 horas, será inaugurada a exposição de pintura e escultura “Camiño de Cores desde Galícia” no Centro de Artes e Espectáculos (CAE). A mostra conta com a participação dos artistas Carmen Prado, Dolores Guerrero, Tino Cuesta, Xesús Vazquez de Galiza e Cosme de Portugal.