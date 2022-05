O Centro de Artes e Espectáculos tem patente, até dia 30 de Maio, a exposição de ilustração “Supõe…”, de Joohee Yoon, numa parceria com a Bruaá Editora.

Trata-se de uma mostra das ilustrações realizadas para o livro com o mesmo nome, com texto de Alastair Reid. JooHee Yoon trabalha regularmente para publicações como o New York Times e a New Yorker. Para além dos livros, publicidade e outros projectos, ensina ilustração e gravura na Escola de Design de Rhode Island, e dinamiza oficinas no estrangeiro. Vive actualmente nos EUA, mas gosta de viajar para novos lugares.

A entrada é livre.