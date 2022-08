O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) tem patente, até 18 de Setembro, uma exposição de ilustração do figueirense Marco Mendes, numa parceria com a Bruaá Editora.

Marco Mendes apresentará o seu livro “Juventude”, no dia 13 de Agosto, pelas 16h00, no espaço Bruaá do CAE.