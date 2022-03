Exposição assinala 250 anos da elevação a vila

No âmbito da atribuição do estatuto de vila à Figueira da Foz, em 12 de Março de 1771, é inaugurada, no sábado, no Museu Municipal Santos Rocha, uma exposição sobre os 250 anos da efeméride.

A inauguração da mostra, agendada para as 16h30, contará com a actuação do Conservatório de Música David de Sousa, revela a Câmara Municipal da Figueira da Foz, numa nota hoje divulgada.

De Figueira na Foz de Buarcos (1237) a Figueira da Foz do Mondego (1771) e, depois, a Figueira da Foz (1882), ou seja, de “um modesto casario, passando por uma vila piscatória a vila florescente e, mais tarde, a cidade esperançosa”, a “formação e desenvolvimento (da Figueira da Foz) está intimamente ligada à relação económica da população” com o rio Mondego, sublinha, na mesma nota, a autarquia.

O desenvolvimento urbano constitui “o propósito principal das exposições” (das quais esta é a primeira), que durante 2022, “com recurso a algum do espólio e acervo municipais depositados nos fundos museológicos e arquivísticos”, serão realizadas, no âmbito das “comemorações dos 250 anos de subida da Figueira da Foz à categoria de vila e dos 140 anos a cidade”.