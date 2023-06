Expo Intermunicipal “Artes e Ofícios, Missão CIM RC” promoveu a sustentabilidade

Na passada sexta-feira foi realizada a Expo-Intermunicipal “Artes e Ofícios, Missão CIM-RC” com o mote “Os 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável – Agenda 2030”, que juntou, na Praça João Ataíde, em 36 stands, cerca de 500 alunos dos 2.º e 3.º ciclos de escolaridade e 50 professores, oriundos dos diferentes municípios da região.

As actividades e as apresentações dos projectos decorreram durante a manhã e tarde, com Peddy Paper e almoço intercalado, sendo que pelas 18 horas, o presidente do Conselho Intermunicipal, Emílio Torrão, o presidente da Câmara Municipal, Pedro Santana Lopes e todos os vereadores do executivo municipal marcaram presença na cerimónia de entrega dos prémios, que foram atribuídos tendo em conta critérios de inovação, originalidade e praticidade da ideia.