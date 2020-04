Evocando o 25 de Abril na Figueira

Para que tudo acontecesse, no então RAP 3 a sentinela foi desarmada, o depósito de munições arrombado e o comandante preso. Desta unidade militar saiu a grande coluna até Lisboa, onde se integrava representação activa da outra unidade militar local, o CICA 2. No total, cerca de 300 homens transportados em 40 viaturas.

O então capitão Diniz de Almeida liderou esta coluna de soldados que marcaram a história da Figueira, .

Esta foi a épica participação da Figueira no 25 de Abril de 1974.

No dia 27 de Abril, à tarde, uma enorme manifestação percorreu as principais ruas da cidade, ainda com a participação de Cristina Torres.

O 1.º de Maio de 1974 foi festejado em euforia e vitória.

No dia 2 de Maio o executivo camarário é dissolvido e toma posse uma Comissão Gestora da Câmara.