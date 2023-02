Estação salva-vidas auxília embarcação de recreio

Dois tripulantes de embarcações da Estação Salva-vidas da Figueira da Foz, auxiliaram hoje, de madrugada, uma embarcação de recreio que se encontrava sem propulsão, presa em artes de pesca, ao largo do Porto da Figueira.

Segundo a Capitania, “recebido o alerta às 1h42, do Maritime Rescue Coordination Center, foi empenhada na acção de socorro a embarcação Salva-Vidas “Patrão Moisés Macatrão”, com dois tripulantes, que se dirigiram para a posição reportada pela embarcação de recreio, a cerca de 9 milhas náuticas (16,7 km) a oeste da entrada do Porto e que tinha duas pessoas a bordo, de nacionalidade portuguesa.

No local, “foi constatado que os dois passageiros não necessitavam de cuidados médicos e que não seria possível naquele local restabelecer a operacionalidade da embarcação, pelo que, para garantir a segurança das duas pessoas a bordo, procedeu-se ao reboque da embarcação sinistrada para a marina do Porto da Figueira da Foz.